Nintendo Switch supera lo SNES con 49 | 79 milioni di unità vendute

Nintendo Switch ha superato le vendite totali del Super NES alla fine del 2019 secondo le stime del sito dedicato alle vendite di videogiochi VGChartz.Secondo il rapporto, Nintendo Switch ha venduto 961.543 unità durante la settimana terminata il 28 dicembre 2019 portando così le sue vendite totali a 49,79 milioni di unità in tutto il mondo, superando in questo modo le vendite totali del SNES che si attestano a 49,10 milioni di unità. Sempre secondo il sito, Nintendo Switch ha venduto 17,33 milioni di unità negli Stati Uniti, 13,22 milioni in Europa e 11,62 milioni in Giappone. I rimanenti circa 7 milioni di unità furono presumibilmente venduti al di fuori di queste tre grandi regioni.

