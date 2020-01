Milano Bando per finanziare interventi a strutture caserme dei Vigili del Fuoco

Milano : un bando per animare con progetti sociali 9 spazi case popolari (2) : (Adnkronos) – Gli ambiti tematici individuati in accordo con i Municipi, sulla base dei quali sviluppare i progetti, sono tre: le portinerie sociali, ovvero servizi a prioritaria vocazione sociale e di prossimità, destinati principalmente agli inquilini delle case popolari, ai quali sono stati associati gli spazi di largo Boccioni, via Fratelli Zoia e viale Omero. Si passa poi ai servizi innovativi e di animazione (sviluppo di ...

Milano : un bando per animare con progetti sociali 9 spazi case popolari : Milano, 3 gen. (Adnkronos) – Nove spazi di proprietà comunale ora inutilizzati da riqualificare e trasformare in centri aggregativi per il quartiere attraverso la realizzazione di una piattaforma web accessibile a tutti e l’avvio di attività a vocazione sociale, culturale e imprenditoriale. è questo l’obiettivo del bando aperto fino al 16 marzo a operatori del Terzo settore disponibili alla co-progettazione (e in seguito ...

Milano : un bando per animare con progetti sociali 9 spazi case popolari (3) : (Adnkronos) – I progetti dovranno coniugare diversi aspetti: la sostenibilità economica del servizio, che dopo un periodo di start-up di due anni dovrà sostenersi autonomamente, l’inclusione sociale, con il diretto e attivo coinvolgimento dei residenti e delle realtà presenti sul territorio, il radicamento al quartiere attraverso una rete locale a sostegno del progetto, e infine l’ibridazione tra ambiti diversi, quali il ...

Milano - sfrattato si vendica con il proprietario di casa abbandonando un serpente e un drago : Ha riconsegnato le chiavi di casa a un ignaro proprietario che una volta entrato nuovamente in possesso della casa, ha trovato due terrari con al suo interno un drago Barbuto e un serpente del Grano. Il fatto è avvenuto in un appartamento nelle vicinanze dello stadio San Siro di Milano. Il proprietario ha tentato di mettersi in contatto con l’ex suo inquilino di 27 anni non riuscendovi. Quindi ha chiamato l’Unità di Tutela ...

Milano - viene sfrattato e abbandona in casa un drago barbuto e un serpente : denunciato 27enne : A Milano un ragazzo di 27 anni, dopo essere stato sfrattato, ha lasciato nell'appartamento i due rettili che custodiva: un drago barbuto e un serpente del grano. A trovare gli animali, in pessime condizioni di salute, è stato il proprietario di casa che ha avvertito subito la polizia locale. I due rettili sono stati sequestrati e l'ex proprietario è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali.Continua a leggere

Milano - bagaglio abbandonato in metro a Cadorna : allarme bomba - stazione chiusa per mezz’ora : Disagi questa mattina all'ora di punta per un bagaglio abbandonato alla stazione metro di Cadorna, a Milano. La presenza della valigia sospetta ha fatto scattare l'allarme bomba: la stazione è stata chiusa per circa mezz'ora e i treni della metro hanno saltato la fermata. Dopo i controlli delle forze dell'ordine la situazione è tornata alla normalità.Continua a leggere

Milano - divani lanciati dal balcone e lavatrici abbandonate per strada : fototrappole incastrano chi getta illegalmente i rifiuti : Prima un divano, direttamente lanciato dal balcone del secondo piano. E poi, ancora, imbottiture, materassi, lavatrici, frigoriferi. Tutti abbandonati abusivamente, al lato della strada, o lungo i marciapiedi. È quanto scoperto anche grazie all’installazione di fototrappole, dalla polizia locale di Milano. Cinque mesi di attività di controllo che hanno portato a 15 denunce e 34 sanzioni amministrative per scarico illecito dei rifiuti, con ...

Cultura : al via bando Milano Pitch - alla ricerca di nuovi autori di libri - serie tv e cinema (5) : (Adnkronos) - È possibile candidarsi solo via e-mail entro le ore 23.59 del 22 dicembre 2019 all’indirizzo candidature@MilanoPitch.it specificando nell’oggetto 'candidatura 2020' e nel corpo mail la categoria in cui si desidera concorrere tra libri (Ragazzi dagli 8 anni in su o Adulti o Graphic Nove

Cultura : al via bando Milano Pitch - alla ricerca di nuovi autori di libri - serie tv e cinema (3) : (Adnkronos) - Durante il Pitch day, evento a porte chiuse che si svolgerà a Milano il 12 febbraio 2020 al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, case editrici, broadcaster, case di produzione, agenti letterari e registi assisteranno alle presentazioni (o Pitch) dei proge

Cultura : al via bando Milano Pitch - alla ricerca di nuovi autori di libri - serie tv e cinema (2) : (Adnkronos) - Promosso dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dalla Civica Scuola di cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche e da Noesis service editoriale, con il sostegno di Colorado Film e 3zero2 Tv, Milano Pitch

Cultura : al via bando Milano Pitch - alla ricerca di nuovi autori di libri - serie tv e cinema : Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Dopo il successo della scorsa edizione, torna Milano Pitch, l’opportunità per giovani scrittori, autori e sceneggiatori di presentare i propri progetti ai protagonisti dell’audiovisivo e dell’editoria in Italia. Fino al 22 dicembre sono aperte le iscrizioni al concorso

Milano : 7 quartieri in bando Reinventing Cities - verso 1.600 nuovi alloggi (2) : (Adnkronos) - Sono nove le città del mondo che partecipano alla seconda edizione di Reinventing Cities: oltre a Milano, Madrid, Roma, Chicago, Dubai, Montreal, Singapore, Cape Town, Reykjavik. In totale sono stati identificati 25 siti (di cui 7 solo a Milano) - tra aree o edifici in disuso o dismess