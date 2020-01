Mamma annega figlia di 10 anni nella vasca. “Addormentata con 80 pasticche” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un vero e proprio dramma familiare. È accaduto a Girona, vicino Barcellona. Una tragedia vede coinvolta una donna di 49 anni, responsabile della morta della figlia. La notizia corre veloce e sconvolge tutti. La donna era affetta da problemi psichici, nonchè gravemente turbata da una condizione economica disastrosa. Il gesto non concede alcuna giustificazione. “Un dramma familiare che poteva e doveva essere evitato” un commento, questo, ampiamente condiviso di fronte alla notizia di una donna, che il 30 dicembre scorso ha ucciso la figlia di 10 anni, annegandola nella vasca da bagno.Come aveva già anticipato “Leggo”, la tragedia si è consumata in una casa di Girona, non lontano da Barcellona. La donna, 49 anni, dopo aver ucciso la figlia aveva avvertito un giornalista di un quotidiano locale e un vicino di casa, agente di polizia, a cui aveva confessato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (Mamma annega figlia di 10 anni nella vasca. “Addormentata con 80 pasticche”) Playhitmusic -… - patriziagatto3 : RT @Se23rex: Mamma annega la figlia di 10 anni nella vasca da bagno: «Prima l'ho addormentata con 80 pasticche» - Se23rex : Mamma annega la figlia di 10 anni nella vasca da bagno: «Prima l'ho addormentata con 80 pasticche» -