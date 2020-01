Lippi a 360°: «L’Italia può vincere Euro2020, sullo scudetto occhio a Roma e Lazio» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Marcello Lippi ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport toccando tanti argomenti del nostro calcio Lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport da parte di Marcello Lippi. L’ex ct della Cina ha toccato alcuni temi caldi del nostro calcio, ecco i passaggi più importanti. KULUSEVSKI – «Davvero un gran colpo. Lo seguo, mi piace tantissimo, è forte fisicamente e tecnicamente, ha grandi accelerazioni e orizzonti ancora senza limiti. Dipende poi se arriverà subito o l’anno prossimo, ma Kulusevski è un nome del futuro». Euro2020 – «Faremo bella figura. L’Italia va a Europei e Mondiali soltanto per vincere, come Germania, Francia, Spagna, Olanda e Inghilterra. Roma darà una spinta di notti magiche in più. Obiettivo? Mancini ragiona come me. Ha la stessa impazienza di capire il valore della squadra. Io volevo il Mondiale: non mi bastava essere più ... Leggi la notizia su calcionews24

