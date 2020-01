Greta Thunberg compie 17 anni. E protesta come ogni venerdì (Di venerdì 3 gennaio 2020) Greta Thunberg compie 17 anni. L’attivista svedese non ha festeggiato con un party, una torta di compleanno e regali da scartare. come ogni venerdì era in piazza per continuare la sua protesta contro i cambiamenti climatici e contro chi continua a negarli. È tornata a casa. Dopo aver solcato l’oceano per arrivare a New York in barca a vela e partecipare al Summit per il clima di New York e poi di nuovo indietro, dopo che la COP25 di Santiago del Cile è stata spostata a Madrid, a causa dei disordini che la capitale cilena sta attraversando ancora in questo periodo. E ha ricominciato con le abitudini di un tempo, mai realmente lasciate. Greta Thunberg festeggia i suoi 17 anni come ha vissuto l’ultimo anno. protestando in piazza con il suo cartello in mano per salvare il pianeta. Lei è tornata davanti al Parlamento svedese, cosa che fa ogni venerdì quando è in patria ... Leggi la notizia su bigodino

