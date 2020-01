Grande Fratello Vip, l’egittologo Aristide Malnati si unisce al cast (Di venerdì 3 gennaio 2020) Manca davvero poco al debutto del Grande Fratello Vip 2020. Questa edizione, presentata interamente da Alfonso Signorini è prossima a partire, dopo le festività natalizie, martedì 8 gennaio. I tempi stringono ed è dunque necessario ultimare il cast prima di subito. Ed ecco che tra i tanti nomi già confermati, spunta anche quello di Aristide Malnati, Grande amico di vecchia data di Alfonso Signorini e famoso egittologo italiano. Aristide Malnati concorrente, l’annuncio La conferma della partecipazione di Malnati al Grande Fratello Vip è giunta direttamente dai canali social del reality. “Ho 55 anni, ho passato gran parte della mia vita nelle tombe egizie a decriptare i papiri trovati nelle mummie e adesso sono un concorrente del Grande Fratello Vip“. Visualizza questo post su Instagram Abbiamo grandi aspettative su di lui: ecco in esclusiva ... Leggi la notizia su thesocialpost

