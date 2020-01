Così è stato ucciso Soleimani (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un convoglio composto da due auto individuato nella tarda serata di Baghdad in avvicinamento al principale aeroporto della capitale irachena, poi l’entrata in azione di un drone che ha scagliato contro i due mezzi alcuni missili che non hanno lasciato scampo a chi si trovava al suo interno. È scattata Così l’operazione che nelle scorse ore ha ucciso Qassem Soleimani. Uno dei leader più importanti dei Pasdaran e guida delle brigate Al Quds, è morto dunque sotto i colpi sparati da velivoli senza pilota americani. Mezzi che sono stati messi in modo da un ordine arrivato direttamente dalla Casa Bianca. La dinamica dell’operazione A rivelare alcuni importanti dettagli di quanto accaduto a Baghdad, è stato nelle scorse ore il Washington Post. Il quotidiano statunitense è riuscito a sentire un ufficiale dell’esercito americano, il quale però per ovvie ragioni ha voluto ... Leggi la notizia su it.insideover

