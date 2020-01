Chieti, muore schiacciato in fabbrica un operaio 29enne della Comau (Di venerdì 3 gennaio 2020) Christian Terilli, 29enne originario della provincia di Frosinone e operaio della Comau (gruppo Fca), stava svolgendo un intervento di manutenzione all’impianto delle linee di produzione nella fabbrica Sevel di Atessa, in provincia di Chieti, in Abruzzo, quando un supporto di ferro dell’impianto robotico gli sarebbe caduto addosso, colpendolo mortalmente. La Comau, in una nota, ha espresso «profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la tragica scomparsa di Christian Terilli, dipendente della ditta Sinergia, deceduto nello stabilimento della Sevel di Atessa durante un intervento di manutenzione per conto della Comau» e ha reso noto che sta collaborando «con le autorità competenti che stanno compiendo gli accertamenti sulle cause dell’incidente drammatico ed eccezionale». Il cordoglio dei sindacati Reazioni di cordoglio anche da parte del mondo sindacale. ... Leggi la notizia su open.online

