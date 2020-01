Centro Meteo, Bonaccini: “Le ditte hanno avuto qualche difficoltà” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Le aziende hanno avuto qualche difficolta’, le abbiamo incontrate e sollecitate, e’ chiaro che li’ non possiamo costruire io e l’assessore Palma Costi con la cazzuola e la calce, quindi sollecitiamo e siamo convinti che si possa fare tutto e farlo bene, anche perche’ e’ stato un risultato talmente straordinario che ci mancherebbe che non lo centrassimo“. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, parlando con i cronisti della realizzazione del Centro Meteo che sorgera’ al Tecnopolo di Bologna. “Stiamo seguendo passo dopo passo tutto questo, perche’ per l’Emilia-Romagna sara’ una grande opportunita’, anche per il Paese e per l’Europa”, ha aggiunto Bonaccini. “Portare qui il Centro Meteorologico Europeo, e d’accordo con il governo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

