Caso Gregoretti, la difesa di Salvini: il governo decise con me. Scacco a Conte (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gregoretti, la difesa di Matteo Salvini: il leader della Lega punta sull’interesse pubblico e sulla collegialità della decisione. Caso Gregoretti, Matteo Salvini accusa il governo. La linea difensiva dell’ex ministro degli Interni è chiara: vuole trascinare con sé anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri ministri che hanno collaborato con lui. Roma 10/09/2019 – voto sulla fiducia al governo / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Matteo Salvini Caso Gregoretti, la difesa di Matteo Salvini Matteo Salvini ha depositato alla giunta la sua memoria difensiva. La Giunta dovrà decidere se accogliere la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania, e quindi chiedere al Senato di votare per il rinvio a giudizio, o se al contrario respingere la richiesta. Il leader della Lega resta fermo sulla sua linea. Ha agito per il bene ... Leggi la notizia su newsmondo

