Cagnolino abbandonato si rifugia in un presepe: la toccante storia fa il giro del mondo (Di venerdì 3 gennaio 2020) La storia riguarda un cucciolo di pastore tedesco abbandonato dai padroni: si è rannicchiato accanto al Gesù Bambino di un presepe Cosa ci fa un Cagnolino nel bel mezzo di un presepe? Se lo sono domandato in molti e quando la ragione è venuta alla luce in tutto il paese l’emozione ha preso il sopravvento. … L'articolo Cagnolino abbandonato si rifugia in un presepe: la toccante storia fa il giro del mondo NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

enpaonlus : Napoli-Salerno, cagnolino abbandonato in autostrada: i poliziotti lo raggiungono a piedi e lo salvano… - VgAdele : Cagnolino di 8 settimane trovato abbandonato in una borsa con le zampine legate - cbucciarelli07 : RT @enpaonlus: Napoli-Salerno, cagnolino abbandonato in autostrada: i poliziotti lo raggiungono a piedi e lo salvano -