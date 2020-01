Auto aziendali, ecco l’ecotassa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Arriva l’ecotassa sulle Auto aziendali. Italia Oggi pubblica uno schema che mostra come verrà modulata la tassazione del “fringe benefit” dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle tabelle sui costi chilometrici di esercizio nel 2020. Le tabelle nazionali relative al periodo d’imposta 2020 dei costi chilometrici di esercizio di Autoveicoli e motocicli elaborate dall’Aci, ai sensi del comma 1, dell’art. 3 del dlgs 314/1997, sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti: Si ricorda, innanzitutto, che l’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo a fini sia aziendali sia personali e che, quindi, il veicolo può essere usato, oltre che per esigenze lavorative, anche per percorsi casa-lavoro e viceversa, per percorrenze nelle ore serali, per viaggi nei fine settimana o nel corso delle ... Leggi la notizia su nextquotidiano

