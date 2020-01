Xiaomi Mi Watch 2020: data uscita premium edition e caratteristiche (Di giovedì 2 gennaio 2020) Xiaomi Mi Watch 2020: data uscita premium edition e caratteristiche Xiaomi Mi Watch 2020: data uscita premium edition e caratteristiche Il Mi Watch è stato presentato già da un mese, l’azienda cinese ha rivelato il suo primo smartWatch senza nascondere un chiaro rimando al design dell’Apple Watch. La società aveva promesso che l’arrivo sul mercato avrebbe coinciso con la fine dell’anno. Questa parola però non è stata mantenuta e il ritardo è stato annunciato attraverso una dichiarazione rilasciata sul social network cinese Weibo. Andiamo a vedere ora le caratteristiche di questo smartWatch. Xiaomi Mi Watch 2020: i dettagli della premium edition Una edizione premium è stata annunciata sin dal principio. Il design sarà lo stesso ma il display avrà una protezione fornita dal vetro zaffiro mentre il rivestimento sarà di acciaio inox. La data di lancio di ... Leggi la notizia su termometropolitico

OHarpale : RT @ManojSaru: BEST SMARTPHONES 0F 2019 Ft. Xiaomi, Realme, Samsung, Oppo, Vivo, OnePlu... - infoitscienza : Xiaomi alza i veli su Mi Watch Color: smartwatch con display circolare in arrivo a gennaio (aggiornato) - OfficialPakist1 : Xiaomi Mi 10 & Mi 10 Pro - All Leaks, Release Date, Specs, Price #Xiaomi #xiaomimi10 #XiaomiRewind2019… -