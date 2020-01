Un neuroscienziato ti spiega come funzionano le illusioni ottiche (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anche voi vi sarete imbattuti almeno una volta nell’immagine virale del gatto che sale o scende le scale e vi sarete chiesti perché talvolta la percezione visiva può essere così ambigua. Sono numerose le illusioni ottiche che ci confondono, ma non è poi così difficile scoprire cosa le rende tali. In alcuni casi, infatti siamo di fronte a piccoli trucchi ed espedienti resi possibili grazie ai mezzi di ripresa; in altri casi sono peculiari forme di illuminazione a falsare la realtà. Infine, anche la pura visione a occhio nudo ci può trarre in inganno. In questo video, partendo da un esperimento in cui l’acqua risale in direzione contraria alla gravità (che potrete facilmente replicare anche voi), il giornalista di Wired Usa Robbie Gonzalez si confronta con David Eagleman, neuroscienziato di Stanford ed esperto di illusioni ottiche. È un video ad alto tasso empirico: a Palo ... Leggi la notizia su wired

