Un anno fa perse il padre Valerio Amatizi muore la notte di Capodanno

Valerio Amatizi è morto nella notte di Capodanno mentre tentava di spegnere un rogo appiccato da un fuoco d'artificio a Colle San Marco, in provincia di Ascoli Piceno. E' precipitato in una scarpata cercando di spegnere un principio di incendio innescato da un fuoco d'artificio. Una morte assurda, quella di Valerio Amatizi, di soli 26 anni. Un anno fa perse il padre.

