Spazio: il calendario “Hidden Gems” celebra i successi del telescopio Hubble (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ad Aprile 2020 il telescopio spaziale NASA/ESA Hubble celebrerà i 30 anni dal lancio: per tale motivo, ESA/Hubble ha prodotto il calendario commemorativo “Hidden Gems“. Nel settembre 2019 ESA/Hubble aveva annunciato un’iniziativa speciale sui social per celebrare 3 decadi di successo del telescopio: la campagna era caratterizzata in particolare da 30 “gemme nascoste” presenti nell’archivio, meno conosciute delle immagini della classifica Top 100. Le 12 immagini che hanno ricevuto più interazioni sono state inserite nel calendario 2020, accessibile a tutti.L'articolo Spazio: il calendario “Hidden Gems” celebra i successi del telescopio Hubble Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

