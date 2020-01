Saldi invernali, si comincia: spesa media delle famiglie in calo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Scende di un punto percentuale rispetto a un anno fa la quantità di famiglie che approfitterà dei Saldi. La spesa media ammonta a circa 180 euro a famiglia. Sta per iniziare il primo appuntamento tra quelli attesi in questo avvio di 2020. I Saldi invernali hanno preso il via nella giornata odierna in tre regioni … L'articolo Saldi invernali, si comincia: spesa media delle famiglie in calo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

ONDANEWSweb : Al via il 4 gennaio i saldi invernali in tutta la Campania. In Basilicata partono oggi - - TrgMedia : Saldi invernali, in Umbria dal 4 gennaio - LaNotiziaQuoti : Anche in Umbria, tutto pronto per i saldi invernali 2020, che partiranno, come in gran parte d’Italia, sabato pross… -