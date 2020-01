Platinette dimagrisce ancora, in sei mesi persi almeno 30 kg: “La strada è ancora lunga” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Platinette, nome d'arte di Mauro Coruzzi, ha cambiato il suo stile di vita. Un'assenza prolungata dalla tv, in cui è apparso solo sporadicamente per sua scelta, gli ha dato la possibilità di prendersi cura della sua salute e del suo aspetto, modificando completamente il suo modo di approcciarsi al cibo e perdendo, non senza fatica, più di 30 kg in sei mesi. Leggi la notizia su gossip.fanpage

