Octavia Spencer è Madam C.J. Walker su Netflix: data d’uscita e foto della miniserie prodotta da LeBron James (Di giovedì 2 gennaio 2020) Basteranno quattro episodi per raccontare la vita della prima milionaria afroamericana self-made? La risposta arriverà il 20 marzo, data di debutto della miniserie sulla vita di Madam C.J. Walker su Netflix. Il titolo ufficiale, appena comunicato dalla piattaforma, è Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker. Il ruolo della leggenderaria milionaria sarà interpretato dal Premio Oscar Octavia Spencer, di recente sugli schermi degli abbonati Apple TV+ con la serie true crime Truth Be Told. Spencer interpreterà dunque Sarah Breedlove, nota come Madam C.J. Walker, rivoluzionaria figura nel paronama americano dei prodotti per la cura dei capelli. La miniserie Netflix ne rievocherà la vita, in particolare la straordinaria capacità di superare l'ostilità e il razzismo della società statunitente, le rivalità vissute nel quotidiano, le difficoltà di matrimoni tumultuosi e di ... Leggi la notizia su optimaitalia

