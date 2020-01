Malattia di massa a Capodanno, inchiesta interna della Buttol (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Malattie di massa a Capodanno. Avviata un’inchiesta interna per far luce sulla strana concomitanza di assenze nella notte tra il 31 dicembre 2019 e il 1 gennaio 2020. Il 30 dicembre ben 25 lavoratori hanno inviato il certificato medico per giustificare l’assenza dal lavoro nella notte di San Silvestro. Circostanza che ha rallentato, ma non fermato, le attività di raccolta nella città di San Giorgio a Cremano. Infatti, la Buttol Srl, nonostante il periodo festivo, ha organizzato squadre aggiuntive per sostituire il Personale che ha disertato il servizio. Assenze che si sono protratte fino al 2 gennaio. Nel giro di poche ore il territorio è stato ripulito, così come dimostrato da report fotografico inviato al Comune. Il servizio è stato, quindi, assicurato alla cittadinanza, nonostante l’inconveniente, circostanza che non è ... Leggi la notizia su anteprima24

