Lobotka Napoli: il mediano che manca a Gattuso (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Napoli sta facendo sul serio per Lobotka. Da troppo tempo manca un mediano specialista che sappia giocare vertice basso Dopo l’addio di Jorginho, il Napoli non ha più avuto un vertice basso specialista. Una mancanza evidente se si gioca col 433 (e infatti Ancelotti aveva utilizzato diversi ibridi). Per questo il Napoli sta facendo di tutto per portare Lobotka in Italia. Lo slovacco è un ottimo palleggiatore sul breve, sa distribuire e scaricare velocemente e a pochi tocchi. Rispetto a Jorginho, è forse un po’ meno pulito tecnicamente ma dotato di maggiore esplosività. Infatti, ha un ottimo dribbling e cambio di passo. Il tipo di mediano che cerca Gattuso, che rispetto ad altri allenatori non prescinde da importanti qualità fisiche. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Non solo Lobotka . Il Napoli insegue anche Koutris : Oggi il mercato entrerà nel vivo e qualcosa potrebbe accadere. Il club di De Laurentiis è già molto attivo ed oggi Giuntoli, di ritorno dalle vacanze, incontrerà Gattuso. Tra le varie trattative in essere oltre a Lobotka che può essere considerato quasi certamente chiuso, oggi il Corriere dello Sport aveva parlato anche di Leonardo Koutris “il centrocampo liquido di Ancelotti non basta più, Gattuso ha chiesto uno specialista in mezzo al ...

Napoli - tutto fatto per Lobotka : manca solo il sì del Celta : Napoli , primo colpo della società azzurra che ha definito con il Celta Vigo l’accordo per l’arrivo di Lobotka Quasi tutto fatto per l’arrivo di Lobotka al Napoli . manca infatti solo la risposta finale del Celta Vigo ma le due società avrebbero raggiunto un accordo di massima. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti il tutto dovrebbe chiudersi con il pagamento di 3 milioni da parte del Napoli al momento della firma e 17 a ...

Lobotka al Napoli?/ Calciomercato news : manca il si del Celta - Gattuso ha fretta : Lobotka al Napoli? Calciomercato news , le ultime notizie sulle trattative dei campani. Per l'arrivo dello slovacco manca solo il Si del Celta Vigo.

Gazzetta : il Napoli spera di far esordire Lobotka contro la Lazio : Il Napoli ha puntato forte su Lobotka , l’offerta al Celta Vigo è di 3 milioni subito e 17 a giugno per esercitare l’obbligo di riscatto, una formula che sembra incontrare il favore del club spagnolo. Non ci dovrebbero essere dunque colpi di scena per la chiusura dell’affare, si aspetta la risposta ufficiale che dovrebbe arrivare a giorni, anche perché, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha fretta di portare ...

Mercato Napoli – Non solo Lobotka - piace anche Koutris : Il sito Alfredopedulla.com rivela che non soltanto Lobotka , per il Napoli . Operazione che potrebbe conludersi nei prossimi giorni. Fari puntati su un terzino sinistro, per il presente e per il futuro, tale Leonardo Koutris . Il Napoli sta cercando di individuare una soluzione per Ghoulam, nel frattempo marca da molto vicino Leonardo Koutris , classe 1995 dell’Olympiacos, tra l’altro reduce da una stagione fin qui non troppo felice. Rispetto ...

Tuttosport : Lobotka - il Napoli era d’accordo con lo slovacco da due anni : Non ci dovrebbero essere problemi per il trasferimento di Lobotka al Napoli , si punta addirittura a chiudere la trattativa con il Celta Vigo in giornata, secondo quanto riporta Tuttosport . Lo slovacco e il club azzurro sarebbero d’accordo già da due anni , ma in questi giorni le due società si sono messe al lavoro per limare la trattativa e trovare le cifre per il passaggio “Il candidato oramai unico è Stanislav Lobotka : il 25enne ...

Lobotka Napoli - accordo raggiunto : le cifre dell’operazione col Celta : Lobotka Napoli , accordo di massima ormai raggiunto : le cifre dell’operazione che porterò lo slovacco dal Celta agli azzurri di Gattuso Stanislav Lobotka si avvicina a grandi passi al Napoli . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri ed il Celta Vigo stanno definendo in queste ore gli ultimi dettagli dell’affare. Un’operazione, quella imbastita per il centrocampista slovacco, da 16 milioni di ...

Gazzetta : Napoli-Celta Vigo - affare fatto per Lobotka - manca solo la ratifica : affare fatto , secondo la Gazzetta dello Sport, tra il Napoli e il Celta Vigo per Lobotka . Dopo l’incontro di ieri a Madrid le parti avrebbero trovato l’intesa per il passaggio del calciatore slovacco in azzurro, resta solo da attendere l’ufficialità prima che Gattuso possa finalmente avere a disposizione il suo regista per il 4-3-3 “È soltanto questione di ore per l’annuncio ufficiale del trasferimento di ...

CorSport : Napoli- Lobotka - attesa oggi la risposta del Celta Vigo : Sul Corriere dello Sport il blitz di ieri del Napoli a Madrid. Obiettivo: dare a Gattuso, presto, Stanislav Loboska. Il club di De Laurentiis ha incontrato il Celta Vigo per tentare la chiusura della trattativa. Un blitz orchestrato da Maurizio Micheli. La richiesta del Celta Vigo si è progressivamente ridotta. “Eliminati i 50 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto di Lobotka e la successiva domanda di partenza di 30 ...

Lobotka – Napoli operazione quasi fatta! : Daniele Longo, Lobotka - Napoli è un’ operazione quasi fatta e ad inizio gennaio potrebbe già arrivare anche l’annuncio A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, sono intervenuti Longo, Cannella e Bosco per parlare di Lobotka al Napoli , una operazione di mercato che -secondo alcuni opinionisti- è quasi conclusa. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net Daniele Longo, giornalista “ Lobotka - Napoli è un’ operazione quasi ...

Unzuè : “ Lobotka può essere paragonato a Verratti. Fa al caso del Napoli” : Unzuè : se non fosse slovacco e se non conoscessi il suo nome, penserei di Lobotka come un prodotto della cantera del Barcellona. E’ quello che servirebbe al Napoli A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Juan Carlos Unzuè , ex allenatore di Lobotka -nel mrin del Napoli– nel Celta Vigo, tre anni al Barcellona come assistente di Luis Enrique. Queste le sue parole: Su Lobotka “Ai tifosi che criticano Lobotka dico ...

Di Marzio : ” Lobotka al Napoli? Preferirei Torreira perchè è geniale” : Di Marzio : Torreira ha idee, è geniale, accorcia sui difensori, cosa che non fa Lobotka. E’ da tempo che si chiede un playmaker Gianni Di Marzio , allenatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle ultime manovre di mercato del Napoli e di altri argomenti. Queste le sue parole: Su Lobotka “E’ un mediano, non il classico playmaker. Fa pochi gol, anche se si spinge in avanti in ogni occasione. Torreira è un ...

Gazzetta : Napoli in chiusura per Lobotka . Il Celta Vigo può cedere a 18 milioni più bonus : Sembrerebbe in chiusura l’affare Lobotka al Napoli . Lo scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, su Twitter. Il Napoli ha raggiunto l’accordo totale con il centrocampista per un contratto fino al 2024 con uno stipendio di 1,8 milioni più bonus a stagione. Restano solo da limare gli ultimi dettagli con il Celta Vigo . Il club spagnolo chiede 20 milioni cash. Secondo Schira, tuttavia, potrebbe cedere ...

Sportitalia – Lobotka -Napoli - arriva la svolta : c’è il via libera del Celta Vigo! Le cifre dell’affare : Lobotka-Napoli , affare in dirittura d’arrivo Ultimissime calcio Napoli – Stanislav Lobotka vede Napoli, lo annuncia il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale: “Il Napoli è passato da un’offerta di 12 più 3 milioni di bonus a un’altra da 15 più 3 di bonus. Forse servirà qualcosa in più, forse no. Il Celta Vigo ha dato il via libera rispetto alla clausola da 50 milioni, ...

Napoli - ci siamo quasi per Lobotka : è l’erede di Jorginho : Non è ancora fatta, ma manca poco. L’incontro di questo pomeriggio a Madrid tra emissari del Napoli e dirigenza del Celta Vigo ha avvicinato le parti, che trattano per il trasferimento in azzurro di Stanislav Lobotka, il 25enne slovacco a cui De Laurentiis ha intenzione di cedere le chiavi del nuovo centrocampo a disposizione di Ringhio Gattuso. Lo slovacco, un metodista vecchia maniera tutto posizione e qualità, ha già accettato i 5 ...

claudioruss : Nell'era dei social, ogni indizio può essere buono: su Instagram Stanislav #Lobotka ha iniziato a seguire il… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Napoli, incontro in corso con il #Celta per #Lobotka ?? L'offerta è di 16 milioni più bonus,… - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? -