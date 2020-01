Libia, la Turchia approva la mozione per l’invio di truppe a sostegno di al-Serraj (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il voto favorevole del partito del presidente Erdogan Akp e dei nazionalisti alleati del Mhp. Contrarie le opposizioni socialdemocratica, di sinistra e centrista. Non c'è la data di inizio delle operazioni. Ue: «No soluzione militare» Leggi la notizia su corriere

