Lady Martinez manda in tilt i social: follower in delirio - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Marco Gentile La fidanzata di Lautaro Martinez ha dato il benvenuto all'anno nuovo con i suoi oltre 500.000 follower che sono impazziti con i suoi scatti sexy e provocanti Lautaro Martinez ha stupito tutti all'Inter in questo inizio stagione 2019-2020 e ora i tifosi nerazzurri e soprattutto Antonio Conte si augurano che proceda su questa linea anche nel 2020 e non solo. Il 22enne di Bahia Blanca è un vero e proprio capitale per il club nerazzurro che lo pagò "solo" 20 milioni due anni fa e con il suo valore che è letteralmente schizzato alle stelle viste le sue prestazioni con Inter e con la nazionale argentina. Nella passata stagione Lautaro Martinez fu stato accolto alla grande da tutti, in particolar modo dal suo grande amico ed ex capitano dell'Inter Mauro Icardi che però ha avuto poche chance di poter giocare con lui dato che Luciano Spalletti prediligeva una punta ... Leggi la notizia su ilgiornale

Mediagol : #Video Inter, le vacanze di lady Martinez tra lavoro in palestra e relax in piscina. Gli scatti in bikini...… -