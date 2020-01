Incidente sul lavoro a Napoli, operaio schiacciato da una gru: è grave (Di giovedì 2 gennaio 2020) grave Incidente sul lavoro, questa mattina, in via del Sabotino, tra Miano e Secondigliano, periferia settentrionale di Napoli: durante alcuni lavori in strada, una gru si è ribaltata e ha colpito un operaio. Soccorso immediatamente dal 118, l'uomo è stato portato in ospedale: le sue condizioni di salute sono gravi. Leggi la notizia su napoli.fanpage

