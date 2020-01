Il piano di Erdogan per ricollocare un milione di profughi siriani (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha lanciato il 9 ottobre 2019 una nuova offensiva contro il nord est della Siria con l’intento di difendere i confini del proprio Paese dalla “minaccia terroristica curda”. Ad oggi, la Turchia detiene il controllo di una fascia di territorio siriano profonda 32 chilometri che va da Serekaniye fino a Tel Abyad e in cui Ankara vorrebbe ricollocare almeno un milione di profughi. L’avanzata turca nel nord della Siria (Alberto Bellotto) Con il passare dei mesi sono quindi venute alla luce quelle che sono le reali ambizioni di Erdogan in Turchia e con esse i piani per realizzarle. Se inizialmente l’operazione militare era stata presentata come un’azione di difesa, adesso il presidente turco non fa mistero del suo desiderio di restare in Siria il più a lungo possibile, come dimostra anche la recente introduzione nel nord est della lira ... Leggi la notizia su it.insideover

DamianoLoi : @matteosalvinimi Eddaieee...Taaac e te pareva! Appoggiata piano proprio! Tratti la religione e il Papa come un Erdo… - WorldNewsOggi : RT @askanews_ita: Il piano di Erdogan per mandare truppe in Libia - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: Appunti sulla spartizione della #Libia. Erdogan annuncia il piano per le truppe a Tripoli. Conte al telefono con Putin htt… -