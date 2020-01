Il conto è di 23 dollari, ma lasciano quasi 2000 dollari di mancia: al via la “2020 tip challenge” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il conto è di 23 dollari, ma lasciano quasi 2000 dollari di mancia: la nuova challenge Una mancia record per iniziare al meglio il nuovo anno. L’hanno subito ribattezzata la “2020 tip challenge”. Una cameriera è stata sorpresa da una coppia di clienti che, a fronte di un conto di soli 23 dollari, hanno voluto lasciarle una cospicua mancia di quasi 2000 dollari. Un augurio ben apprezzato da Danielle Franzoni, la fortunata cameriera di un locale di Alpena, Michigan (Stati Uniti), che non poteva credere ai propri occhi quando è andata a prendere il conto. Oltre all’importo, la coppia le aveva lasciato un biglietto con su scritto: “Felice anno nuovo” e “2020 Tip Challenge”. L’importo lasciato, sommando la mancia e la cena dovuta, raggiungeva un totale di 2.020 dollari. 2020 tip challenge: anche Danielle lascia la mancia Incredula, ... Leggi la notizia su tpi

