Ida Platano e Riccardo Guarnieri | Capodanno d’amore per i due

Ida Platano irriconoscibile - tutte le FOTO del suo cambio look : Ida Platano è stata una delle protagoniste del trono Over di Uomini e Donne. Dopo aver partecipato a Temptation Island in coppia con Riccardo Guarnieri, la dama ha continuato a frequentare il dating show di Maria de Filippi, almeno fino a quando il suo compagno non le ha chiesto di sposarlo… Ida Platano irriconoscibile, la FOTO del suo vecchio look Prima di partecipare al trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano ha lavorato come hair ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri - Natale separati e brutte voci. Ma con il nuovo anno arriva la conferma : Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno trascorso il Natale separati. E il silenzio social degli ultimi giorni aveva fatto nascere più di un sospetto sulla coppia nata a Uomini e Donne. Da tempo sui profili Instagram di entrambi non c’era traccia del partner. Lei, Ida, dopo aver festeggiato il 25 dicembre in compagnia di Gemma Galgani, ha pubblicato su Instagram solo foto in solitaria e Storie in cui sponsorizzava prodotti. Il profilo di ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri : arriva il bacio di Capodanno tra polemiche e accuse degli haters [FOTO] : Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il bacio a mezzanotte Per la gioia dei loro fan e di quelli di Uomini e Donne, finalmente Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno trascorso il Capodanno insieme. L’arrivo del nuovo anno, il 2020, potrebbe essere favorevole alla coppia nata all’interno del Trono over. L’ex dama bresciana e l’ex cavaliere pugliese finalmente convoleranno a nozze e magari mettere al mondo un figlio? Solo una ...

Armando lascia Uomini e Donne | Nuova dedica per Ida Platano : È una fine 2019 davvero amara per Armando Incarnato che si sfoga sui Social con una dedica musicale davvero malinconica dopo quello che è successo a Uomini e Donne. Sulle note di Lady Gaga, sembra che Armando si stia definitivamente lasciando qualcosa o qualcuno alle spalle. Ma di cosa si tratta? Scopriamo insieme se potrebbe […] L'articolo Armando lascia Uomini e Donne | Nuova dedica per Ida Platano proviene da www.meteoweek.com.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri - gira una brutta voce : è successo tutto dopo la (seconda) proposta di nozze : Ida Platano e Riccardo Guarnieri li abbiamo lasciati così: con un anello di fidanzamento al dito di lei e il finalmente “sì” alla (seconda) proposta di matrimonio di lui. Nessuna data delle nozze, però. In compenso, dediche e foto e romantiche pubblicate da entrambi sui rispettivi profili Instagram. Non è mancata qualche polemica perché non tutti hanno apprezzato questo gesto plateale di Riccardo. Qualcuno ha criticato la coppia perché atti del ...

Ida Platano di UeD in versione natalizia è “bella come poche”. E mai così sexy : Dopo tanto penare, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto il loro lieto fine. La seconda proposta di nozze che lui le ha fatto fuori dallo studio di Uomini e Donne stavolta si è conclusa con un sì e anche se la coppia non ha ancora fissato (o reso noto) la data e non era insieme il giorno di Natale pare proceda tutto per il verso giusto. Il 25 dicembre Ida l’ha trascorso con l’amica e collega del trono over, Gemma Galgani. Le due si ...

Ida Platano in versione natalizia : sensualità allo stato puro [Foto] : Ida Platano provocante sui social in versione natalizia: tra i follower le porge complimenti pure Gemma Galgani Nel caso suo definirla bella suona quasi riduttivo. Suona quasi che non le rendiamo giusto onore: Ida Platano fa veramente girare la testa! La dama ha subito lasciato un’impronta forte a Uomini e Donne e il suo nome riecheggia ancora nel dating show. La donna è finita protagonista di una lunga e tormentata relazione con il cavaliere ...

Ida Platano bollente : lo stacco di coscia è esagerato (FOTO) : Ida Platano mandato in exstasy tutti i suoi follower compreso Riccardo con un outfit mozzafiato La dama di Uomini e Donne ha fatto perdere la testa a molti cavalieri all’interno del parterre. In particolar modo Riccardo Guarnieri dopo averla ‘mollata’ diverse volte pare abbia deciso di conquistarla una volta per tutte e portarsela all’altare. Ida Platano con la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato ha lasciato i suoi ...