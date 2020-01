Dieta con acqua e bicarbonato per digerire e sgonfiarsi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo il periodo degli eccessi alimentari natalizi e legati al cenone di Capodanno è naturale avere a che fare con difficoltà di digestione e bruciore di stomaco. In questi frangenti può rivelarsi utile l’assunzione di acqua e bicarbonato. Conosciuto anche con il nome di carbonato acido di sodio, il bicarbonato è un additivo alimentare annoverato tra i sali di sodio dell’acido carbonico. Utilizzato in numerosi ambiti – p.e. quello cosmetico – è noto soprattutto per le sue proprietà benefiche riguardanti la digestione. Quando lo si scioglie in acqua si ottiene una soluzione alcalina e, di conseguenza, utile per contrastare l’acidità di stomaco, problematica che si accompagna spesso alle difficoltà nel digerire. Come ricordato dalla Dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista, per ottimizzare la digestione di un pasto particolarmente pesante può ... Leggi la notizia su dilei

FQMagazineit : Danza con me, Roberto Bolle spiazza e convince con il rap di Marracash e la sexy Virginia Raffaele. E Geppi Cucciar… - TutteLeNotizie : Danza con me, Roberto Bolle spiazza e convince con il rap di Marracash e la sexy Virginia… - catetullia : Prima dieta del duemilaeventi già sgarrata perché ho fatto merenda con tre ferrero rocher -