Dakar 2020: tutti i partecipanti e le startlist complete di auto, moto, camion e quad (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mancano poche ore e scatterà ufficialmente la Dakar 2020 che da quest’anno prenderà scena tra le dune del deserto dell’Arabia Saudita. Si annuncia una edizione davvero intensa e complicata, con un amplissimo elenco di partecipanti tra auto, moto, camion e quad. Nel primo caso sarà ovviamente Fernando Alonso il protagonista più atteso, anche se i favoriti saranno i soliti noti, ovvero i grandi esperti della competizione più dura del mondo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio l’elenco completo, categoria per categoria, tutti i partecipanti alla Dakar 2020. ELENCO COMPLETO auto 300 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL 301 NANI ROMADANIEL OLIVERAS CARRERAS 302 STEPHANE PETERHANSELPAULO FIUZA 303 JAKUB PRZYGONSKITIMO GOTTSCHALK 304 GINIEL DE VILLIERSALEX HARO BRAVO 305 CARLOS SAINZLUCAS CRUZ 306 MARTIN PROKOPVIKTOR CHYTKA 307 BERNHARD TEN BRINKETOM COLSOUL 308 SHEIKH ... Leggi la notizia su oasport

