Dakar 2020, chi è Marc Coma? Un navigatore di extra-lusso per Fernando Alonso (Di giovedì 2 gennaio 2020) La 42esima Dakar è alle porte. Il 5 gennaio a Jeddah in Arabia Saudita prenderà il via l’edizione 2020 del rally raid più affascinante del panorama motoristico, una svolta che apre ufficialmente il terzo capitolo della storia della competizione. Dopo dieci anni il Rally esce infatti dal Sud America e si trasferisce in Arabia Saudita (prima ancora aveva vissuto un trentennio in Africa), e immediatamente questa nuova avventura è stata denominata “Il Regno della Sabbia”. Tra i 351 mezzi al via (17 in più rispetto al 2019) spicca la Toyota Hilux della coppia spagnola Fernando Alonso e Marc Coma. Per lo spagnolo, due volte campione iridato di Formula 1 e pilota che è nato e cresciuto sull’asfalto, si tratterà di un’esperienza durissima con ovvie difficoltà da superare e l’obiettivo principale resta quello di fare tanta esperienza e divertirsi. Un grande aiuto in ottica ... Leggi la notizia su oasport

