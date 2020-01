CorSport: Napoli-Inter, per Koulibaly si decide last minute. Out Maksimovic (Di giovedì 2 gennaio 2020) Buone notizie per Gattuso in vista di Napoli-Inter. Luperto è tornato ad allenarsi in gruppo, cosa che dà per certo il suo recupero per la partita in programma all’Epifania. Insieme a lui, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà anche Manolas. Mentre la situazione non è rosea per Maksimovic e Koulibaly. “C’è qualche possibilità last minute per Koulibaly, ce ne sono pochissime per Maksimovic”. Gattuso comincerà a pensare alla formazione da schierare in campo contro i nerazzurri da oggi. Incertezza anche per il ruolo di regista. Fabian Ruiz ha mostrato di non trovarsi a suo agio con quel compito sulle spalle. “Qualche chance ce l’ha Zielinski, anche se il candidato principale, per il momento, resta comunque Allan, che almeno può offrire le coperture giuste alla fase di Interdizione”. L'articolo CorSport: Napoli-Inter, per Koulibaly si decide last minute. Out Maksimovic sembra essere il ... Leggi la notizia su ilnapolista

CorSport : rinnovo Mertens - il belga chiede un Napoli competitivo per vincere : Ci sono novità importanti sul fronte rinnovi per il Napoli . Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, si sarebbe aperto uno spiraglio all’accordo per il rinnovo in azzurro di Dries Mertens , l’attaccante belga sarebbe disposto ad accettare l’offerta economica prospettata dal presidente De Laurentiis e scendere dunque ad un biennale a 4.2 milioni, ma rilancia su un punto che per lui è fondamentale “ Mertens ...

CorSport : il Napoli disposto ad accontentare Zielinski e Milik sui rinnovi. Cade la clausola da 100 milioni : I rinnovi di Zielinski e Milik sono ancora in ballo. I manager di entrambi, scrive il Corriere dello Sport, hanno incontrato la dirigenza del Napoli alla fine dell’anno. E ci sono già degli appuntamenti fissati per le prossime settimane. “Il tandem polacco va in s Cade nza tra diciotto mesi e dunque il braccio di ferro rischia di diventare prepotente, però il Napoli è deciso ad accontentarli, nonostante sia caduta la possibilità di introdurre ...

CorSport : Napoli-Lobotka - attesa oggi la risposta del Celta Vigo : Sul Corriere dello Sport il blitz di ieri del Napoli a Madrid. Obiettivo: dare a Gattuso, presto, Stanislav Loboska. Il club di De Laurentiis ha incontrato il Celta Vigo per tentare la chiusura della trattativa. Un blitz orchestrato da Maurizio Micheli. La richiesta del Celta Vigo si è progressivamente ridotta. “Eliminati i 50 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto di Lobotka e la successiva domanda di partenza di 30 ...

CorSport : Napoli-Inter - verosimile il recupero di Manolas - Luperto e Maksimovic. Meno probabile Koulibaly : Gennaio sarà un mese di fuoco per il Napoli. Tanti gli impegni in programma. Lunedì 6 c’è l’Inter al San Paolo. Dopo solo 5 giorni, sabato 11, è la volta della trasferta all’Olimpico per incontrare la Lazio. Dopo tre giorni gli ottavi di Coppa Italia col Perugia, martedì 14, di nuovo al San Paolo. Sabato 18, sempre nello stadio partenopeo, Napoli-Fiorentina. Una full immersion che il Napoli inizierà a preparare oggi. Stamattina, infatti, i ...

CorSport : il Napoli incontra il Celta Vigo per Lobotka (che si è fatto la cresta alla Hamsik) : Ieri Stanislav Lobotka è tornato ad allenarsi nel centro sportivo del Celta Vigo dopo la pausa natalizia. E si è presentato con la cresta alla Hamsik. Lo racconta il Corriere dello Sport. “dopo le vacanze in Slovacchia è rientrato alla base e anzi ieri anche in campo, puntuale all’allenamento alla Ciudad Deportiva di Madroa, però con un look nuovo di zecca: la cresta di capelli in mezzo alla pelata, che tanto richiama un altro ciuffo ben più ...

CorSport : Fabian prende informazioni sul Real. Il Napoli cerca di blindarlo : Il Real Madrid intende accelerare per accaparrarsi Fabia Ruiz. Il club spagnolo contatta i suoi agenti e i media spagnoli ci marciano. Il Corriere dello Sport scrive che dalla Spagna rimbalzano notizie modello gossip secondo cui il centrocampista del Napoli starebbe prende ndo informazioni su Madrid e sulla squadra, insomma, ci starebbe pensando davvero. “Madrid, nel frattempo, continua a chiamare Fabian . E a insistere con i suoi agenti. E ...

CorSport : il Napoli deve battere la concorrenza del Milan per Lobotka : L’obiettivo più alla portata per regalare un regista al Napoli di Gattuso è Stanislav Lobotka , scrive il Corriere dello Sport. L’intenzione del calciatore di sposare l’azzurro esiste, così come quella del Celta Vigo di cederlo. Resta da trovare l’intesa sul prezzo. E bisogna fare presto perché nella corsa non c’è solo il Napoli , ma anche il Milan , che seppure è in una posizione più defilata, è pronto a farsi ...

CorSport : il Napoli su Pereira - ma costa troppo. Clausola da 60 milioni e valutazione da 40 : Non solo Lobotka. Sul taccuino del ds del Napoli , Cristiano Giuntoli, c’è anche un altro nome, quello di Danilo Pereira . Il centrale della nazionale portoghese, capitano del Porto, piace al Napoli quanto lo slovacco del Celta Vigo. È già stato in Italia, al Parma, nella stagione 2011-12. Il costo, però, è più elevato di quello di Lobotka. “ Clausola rescissoria da 60 milioni di euro e valutazione modello gioielleria: 40 milioni ”. Per ...

CorSport : Lobotka vuole il Napoli. Incontro a giorni con il Celta Vigo : Per liberare Lobotka non occorreranno i 50 milioni della sua clausola rescissoria, scrive il Corriere dello Sport. “Il Celta Vigo ha aperto alla cessione per una cifra nettamente inferiore: 30-35 milioni di euro, per la precisione. Facciamo anche 30 e basta, considerando che alla base di partenza va aggiunta la decisiva voglia di Stani, come lo chiamano tutti, di seguire le orme di Hamsik”. L’ingaggio dovrebbe essere abbordabile, “intorno ai ...

CorSport : il Napoli in cerca di un esterno. I nomi caldi sono : Rodriguez - Bradaric e Kolasinac : Sul mercato il Napoli va in cerca di un regista per il 4-3-3, ma anche di esterni di difesa. Il club non ne è a corto, ma non tutti quelli che ha a disposizione sono da considerarsi pienamente disponibili, scrive il Corriere dello Spot. Malcuit ne avrà ancora per un po’ di mesi, poi bisognerà capire come risponde il suo fisico. Ghoulam ha trascorso più tempo in sala operatoria che sul campo e non è mai tornato ai suoi livelli. Serve un ...

CorSport : Napoli - urge regista per il 4-3-3. De Laurentiis costretto ad intervenire e a non sbagliare : Il Napoli ha un problema da risolvere a centrocampo. Il ritorno al 4-3-3, scrive il Corriere dello Sport, ha messo in evidenza l’assenza di un regista , il ruolo che fino all’estate 2018 è stato interpretato da Diawara e Jorginho. Ancelotti ha provato ad aggirare il buco, ricorrendo al “centrocampo liquido, di palleggiatori, niente più schematismo prevedibile”, ma adesso occorre trovare una soluzione. De Laurentiis è costretto per la prima volta ...

CorSport : il Napoli pensa a Tonali - ma è difficile convincere Cellino : Un centrocampista che potrebbe andare benissimo al Napoli è Tonali che si è preso la scena in Napoli -Brescia. Assomiglia a Pirlo, scrive il Corriere dello Sport “A De Laurentiis sono questi i calciatori che stimolano gli interventi, mirati e semmai anche un po’ costosi”. Compirà 20 anni tra sei mesi “è portatore di calcio vario, ampio, intrigante e persino esaltante e che costi un botto, non meno di trentacinque milioni di euro, può persino ...

CorSport : Torreira affare complicato. Il Napoli pensa al prestito - poi se ne parlerà a giugno : Il primo nome sul taccuino di Giuntoli è Torreira . Il centrocampista dell’Arsenal piace al direttore sportivo, ma non è semplice da raggiungere, scrive il Corriere dello Sport. “sono improvvisamente cambiate le prospettive, all’Arsenal, con l’arrivo in panchina di Arteta. E ora bisognerà capire se l’uruguayano avvertirà di nuovo il ‘sacro fuoco’ e se quella tentazione di uscire dalla Premier e di rituffarsi in serie A sia rimasta ...

CorSport : dalla paura per la Serie B il Napoli trova il cuore necessario a vincere : Una partita “pazza e illogica” quella di ieri al Mapei Stadium, scrive il Corriere dello Sport. Il Sassuolo la domina per 45 minuti poi la lascia al Napoli . Proprio mentre la squadra allenata da Gattuso sprofondava nel terrore, a meno 7 dalla Serie B, tutto è cambiato: il Napoli è ricomparso. La partita è iniziata con la squadra azzurra completamente assente. Il Sassuolo, pur con tante pedine importanti mancanti, ha plasmato la partita. Poi, ...

CorSport : il Napoli mette fretta all’Arsenal per Torreira : Aurelio De Laurentiis ha passato l’intero weekend con il Napoli. Il presidente, scrive il Corriere dello Sport, ha viaggiato in treno con la squadra, poi è rimasto in albergo con i giocatori, in ritiro, “mostrando la faccia per dimostrare, a scanso di equivoci, che il Napoli fosse lì, con De Laurentiis, a sistemare la spalla al fianco della squadra”. In realtà il presidente ha parlato a lungo con Gattuso e Giuntoli di mercato, scrive il ...

