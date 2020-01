Checco Zalone da record: Tolo Tolo incassa 8,6 mln in un giorno (Di giovedì 2 gennaio 2020) C’era da aspettarselo: Checco Zalone vince ancora una volta e con il suo quinto film, “Tolo Tolo”, sfiora gli 8,7 milioni di incassi. In sala dall’1 gennaio 2020, è diventato il film con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione. Checco Zalone fa il record, battendo anche il precedente traguardo di Quo Vado, che in un giorno aveva riscosso 7,3 milioni di euro. Le aspettative per il nuovo film dell’attore pugliese erano altissime, le copie del film saranno circa mille. Proiettato in 200 sale, l’obiettivo fissato (e di gran lunga superato) era quello di avvicinarsi alla cifra record di quattro anni fa, 65 milioni di euro. Nella sua commedia musicale sull’immigrazione, Luca Medici (in arte Checco Zalone) è per la prima volta anche regista. Il film, inoltre, presenta una nuova coppia autoriale. “Tolgo Tolo”, infatti, è stato ... Leggi la notizia su notizie

Linkiesta : Salvini e Meloni resteranno delusi, ma chi accusa Tolo Tolo di razzismo e di sessismo continua a non capire la sati… - GabrieleMuccino : #Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi… - FiorellaMannoia : Checco Zalone da record, batte se stesso e incassa oltre 8,6 milioni in un solo giorno - -