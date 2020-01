Bimbo di 6 anni cade dalla seggiovia: salvato da due maestri di sci (Di venerdì 3 gennaio 2020) Paura a Brentonico, in Trentino, dove un Bimbo veronese di 6 anni è scivolato e caduto dalla seggiovia. A salvargli la vita sono stati un medico e due maestri di sci che sono riusciti ad evitare il precipitare della situazione. Bimbo cade dalla seggiovia L’episodio è avvenuto giovedì 2 gennaio 2020 sulla pista Montagnola. Il Bimbo era seduto vicino a due adulti, amici di famiglia a quanto si apprende, su una seggiovia a quattro posti. Dopo pochi secondi di viaggio, il piccolo è scivolato sul sedile mentre il mezzo si trovava ad un’altezza dal suolo di più di dieci metri. Uno dei passeggeri, un medico che esercita la sua professione nel trevigiano, è riuscito ad afferrarlo per il bavero della tuta da sci, impedendo che cadesse. Lo ha trattenuto per diversi secondi mentre il Bimbo rimaneva sospeso nel vuoto, iniziando ad urlare per attirare l’attenzione e a chiedere ... Leggi la notizia su notizie

