Allarme meningite a Genova, donna di 36 anni muore la notte di Capodanno: scatta la profilassi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una donna di 36 anni residente nel quartiere Cornigliano di Genova è morta a causa di una sospetta meningite fulminante la notte di Capodanno. Era arrivata al pronto soccorso poco prima della mezzanotte con i sintomi tipici della malattia, ma sono in corso accertamenti. Intanto, i suoi parenti sono stati sottoposti a profilassi per precauzione. A Genova è scattato l’Allarme meningite dopo che una donna di 36 anni, originaria dell’Ecuador ma residente da tempo nel quartiere di Cornigliano, è morta la notte di Capodanno, poco dopo lo scoccare della mezzanotte, all’ospedale San Martino dove era arrivata con i sintomi tipici di questa patologia, come febbre alta e mal di testa. La paziente si era presentata al pronto soccorso intorno alle 23:30 del 31 dicembre, poco prima che la situazione degenerasse e ne fosse dichiarato il decesso. Il sospetto dei medici è che si possa ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

