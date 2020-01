Roma, la prima bimba nata nel 2020 è Bianca (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Si chiama Bianca la prima bambina nata a Roma nel 2020: la piccola è nata nella casa di cura Santa Famiglia esattamente 20 secondi dopo la mezzanotte. Il padre e la madre della neonata hanno festeggiato il lieto evento, nonché la prima nata dell'anno e del decennio nella Capitale, insieme al personale medico dell'ospedale. Leggi la notizia su roma.fanpage

enpaonlus : #diamantigrezzi: COSI' INIZIA UN PROGETTO DA FAVOLA CHE SPERIAMO DIVENTI UNA BELLA REALTA' DI ADOZIONE Questa è la… - pompeii_sites : '#Pompei e #Santorini. L'eternità in un giorno'. A Roma, alle Scuderie del Quirinale, fino al 6 gennaio si potranno… - Roma : Piazza di Spagna, in mostra il tradizionale #presepe artistico pinelliano. Realizzato dal Comune per la prima volta… -