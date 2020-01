Pesce crudo Astice e verdure, ma niente vino. Coppia fugge senza pagare (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Hanno cenato con Astice e Pesce crudo, poi, al momento di tirare fuori i soldi per pagare il conto, si sono dileguati. E’ successo a Parma. Hanno scelto un menù di Pesce per passare una serata diversa e di alta classe, ma non hanno ordinato il vino. Una Coppia si è volatilizzata al momento di … L'articolo Pesce crudo Astice e verdure, ma niente vino. Coppia fugge senza pagare proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Notiziedi_it : Cena a base di astice e pesce crudo, poi la coppia fugge senza pagare - ChiaraCiv : @confusa11 @PaolettaPaly @GiulianaGoline1 @Susy_1968 @dicuonzobt Sì, ma non le cozze crude ?????? e qui fanno solo pes… - LuigiFaedo : @Sage_striaton Il salmone è un gran pesce. Alla griglia, crudo, al vapore, affumicato, risolve tante cene. Bella scelta. :) -