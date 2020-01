Papa Francesco perde la calma e schiaffeggia la fedele in Piazza San Pietro [VIDEO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dopo aver visitato il presepe in Piazza San Pietro, Papa Francesco perde la calma con una fedele che lo afferra per le mani; il pontefice cerca di liberarsi dalla “morsa”, schiaffeggiando la mano della donna, prima di andarsene molto, molto infastidito. Le scuse di Papa Francesco per aver schiaffeggiato la fedele: “Anche io perdo la pazienza” Le immagini di Papa Francesco che risponde irritato ad una fedele che lo strattona per salutarlo in Piazza San Pietro hanno fatto il giro del web, scatenando una raffica di reazioni degli utenti a favore o contro il gesto di Bergoglio. “Da Urbi et Orbi a Botte da Orbi il passo è breve”, ma c’è anche chi lo difende: “Ha reagito come naturalmente avrebbe fatto chiunque”. Papa Francesco irritato e stizzito forse non lo si era mai visto. Fino a ieri, quando sui social ha cominciato a circolare un VIDEO in cui Bergoglio non ... Leggi la notizia su howtodofor

