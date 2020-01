Papa Francesco chiede scusa: ecco cosa è successo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Papa Francesco è stato protagonista di uno spiacevole inconveniente nella serata di ieri in Piazza San Pietro a Roma. Al termine del Te Deum nella basilica vaticana il Santo Padre ha raggiunto la piazza per incontrare i fedeli e vedere il grande presepe donato dal Trentino. Durante le strette di mano con i tanti accorsi per poter incontrare il Papa, si è verificato uno spiacevole inconveniente. Proprio durante l’Angelus di oggi Papa Francesco si è scusato per aver dato un cattivo esempio. Papa Francesco, ecco cosa è successo Il Papa, durante le strette di mano con i fedeli, è stato afferrato e trattenuto con gran decisione a lungo da una donna. Il gesto agli occhi del Papa è sembrato davvero eccessivo tanto da portarlo a reagire “bacchettando” la fedele e divincolandosi con tanta decisione, staccando con l’altra mano la sua con quella della donna. Un ... Leggi la notizia su trendit

