Incendio a uno zoo in Germania, strage di animali: salvi sette gorilla (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Capodanno finito in tragedia a Krefeld, nell’ovest della Germania, dove una trentina di animali hanno perso la vita in un Incendio divampato al’interno dello zoo cittadino nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Nel rogo sono morte tra l’altro anche una decina di scimmie appartenenti a varie specie, ma sono stati sopraffatti dalle fiamme anche diversi esemplari di uccelli e pipistrelli. Al momento le autorità stanno ancora accertando la reale causa dell’Incendio, anche se si fa sempre più largo l’ipotesi che esso sia stato innescato da una delle numerose lanterne cinesi lanciate in cielo la notte dell’ultimo dell’anno. Incendio in uno zoo in Germania Stando a quanto riportato da media tedeschi, le fiamme hanno ridotto in cenere l’area dello zoo nota come “Casa delle scimmie”, nella quale vivevano alcune specie di ... Leggi la notizia su notizie

