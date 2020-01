I 10 documentari più popolari su Netflix Italia nel 2019 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Netflix ha svelato i titoli dei 10 documentari più popolari nel 2019 e al primo posto c'è la serie naturalistica Il nostro pianeta. Netflix Italia ha condiviso il tradizionale bilancio di fine anno svelando la classifica riguardante i 10 documentari più popolari tra gli utenti Italiani della piattaforma di streaming e al primo posto c'è lo spettacolare Il nostro pianeta. Il nostro pianeta Gli ultimi zar Travis Scott: Look Mom, I can Fly Dentro la mente di Bill Gates Diego Maradona Formula 1: Drive to Survive Conversazioni con un killer: il caso Bundy La mente svelata The Great Hack Street Food Il progetto naturalistico diretto da Alastair Fothergill e narrato da David Attenborough, composto da otto episodi, si lascia alle spalle tutti gli ... Leggi la notizia su movieplayer

