Guida tv giovedì 2 gennaio 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Programmi Tv di giovedì 2 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Mary Poppins Rai 2 ore 21:20 Australia Rai 3 ore 21:20 Vita di Pi Canale 5 ore 21:30 All Togheter Now Rete 4 ore 21:30 Il ragazzo di campagna Italia 1 ore 21:20 Top Gun La7 ore 21:15 Il ponte sul fiume Kwai Tv8 ore 21:15 Un Natale da Cenerentola Nove ore 21:25 Ci vediamo domani Sky Uno ore 21:15 Masterchef Italia 9×05-06 (qui le anticipazioni) Serie Tv e Film in Tv giovedì 2 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Giallo ore 21:10 Jack Taylor 1aTv (qui le anticipazioni) Top Crime ore 21:10 Il Commissario Claudius Zorn – L’innocenza tradita Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 Gomorra 2×01-02 Fox ore 21:00 American Horror Story: 1984 9×09 1a Tv (qui la scheda) + Marvel’s Inhumans 1×07 FoxLife ore 21:00 Bones 9×07-08-09 FoxCrime ore 21:05 ... Leggi la notizia su dituttounpop

