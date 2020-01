Botti di Capodanno: giovane ferito a un occhio a Canosa di Puglia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A causa dei Botti di Capodanno un giovane ha subito la lesione di un occhio a Canosa di Puglia: è rimasto ferito dall’esplosione di un petardo. E’ stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato in ospedale in codice giallo. A Bari ha preso fuoco il balcone di una palazzina in via Bovio, nel popolare quartiere Libertà, durante l’accensione dei fuochi d’artificio. Nessuno è rimasto ferito.L'articolo Botti di Capodanno: giovane ferito a un occhio a Canosa di Puglia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

