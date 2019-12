Sicilia: Musumeci, 'Stiamo pagando omissioni ed errori recenti e remoti' (Di martedì 31 dicembre 2019) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) - "Quello che ci lasciamo alle spalle è stato un altro anno di duro lavoro, come del resto impone la difficile condizione di una regione che da tempo vive una crisi diffusa i quasi tutti i settori". Lo ha detto Nello Musumeci durante gli auguri di fine anno su Facebook. Leggi la notizia su liberoquotidiano

