Sanremo 2020 | Rula Jebreal tra le donne del Festival Amadeus | «Non sarà un intervento

Rula Jebreal Amadeus, da figlio di un istruttore di equitazione, si dice pronto a domare il "cavallo imbizzarrito" che è il Festival di Sanremo, ogni anno accompagnato da una scia di polemiche. L'ultima, che ha scomodato persino il mondo della politica, è la presenza sul palco del Teatro Ariston di Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana naturalizzata italiana. "L'ho incontrata e le ho chiesto di esserci. Non sarà un intervento politico, chi viene a Sanremo non farà politica. Non mi interessa, io ho le mie idee ma le tengo per me" ha dichiarato il conduttore a Repubblica. Rula, non nuova al pubblico televisivo italiano (nel 2005/2006 era a Omnibus su La7, nella stagione successiva ad Annozero su Rai 2, ha co-condotto con Michele Cucuzza il docureality flop di Rai1 Mission mentre due anni fa si è scontrata in ...

