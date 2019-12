Romania, donna morta in ospedale dopo aver preso fuoco in sala operatoria (Di martedì 31 dicembre 2019) Romania, donna morta in ospedale: ha preso fuoco in sala operatoria Una donna di 66 anni è morta in Romania dopo una settimana di agonia a causa delle ustioni sul suo corpo: ciò che stupisce maggiormente di questa vicenda è però che la signora era ricoverata in ospedale per altri problemi e proprio lì, a causa di un incidente, ha preso fuoco sul lettino della sala operatoria. L’incidente è avvenuto il 22 dicembre 2019 nella clinica Floreasca di Bucarest. La 66enne era stata ricoverata perché necessitava di un intervento chirurgico al pancreas, dove le era stato rilevato un cancro. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, dopo averla posizionata sul lettino della sala operatoria, i medici hanno trattato il corpo della donna con un disinfettante a base di alcol che, a contatto con il bisturi elettrico, ha preso fuoco. Così, la signora di 66 anni è finita tra le fiamme, ... Leggi la notizia su tpi

