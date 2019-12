Pixi il gattino (Di martedì 31 dicembre 2019) Due anni fa il gattino Pixi era apparso nella casa di Mary Lore Barras. È stato amore a prima vista e Mary ha deciso di adottarlo. E da allora Pixi è stato considerato come un membro della famiglia e ha dimostrato di essere un gatto molto indipendente. Usciva e entrava a suo piacimento e mangiava quando ne aveva voglia. Ma recentemente Mary ha scoperto che qualcosa era cambiato in Pixi. Disse di aver notato che Pixi aveva un collare verde, che non gli aveva mai dato. Inoltre, il gatto era un po ‘più grasso del normale. Ovviamente Mary voleva sapere cosa stava facendo Pixi. E ha scritto un messaggio che ha messo sul collare del gatto. Nel messaggio c’era scritto:”Pixi forse ha due case .” Due giorni dopo Pixi è scomparso. Mary aspettò con impazienza il suo ritorno a casa. Quando Pixi tornò a casa, Mary scoprì un nuovo messaggio sulla collana. “Qui lo chiamiamo ... Leggi la notizia su bigodino

Pixi gattino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pixi gattino