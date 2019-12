Mio fratello rincorre i dinosauri, A taxi driver, Brexit, Charlie Says e i voti del mese DVD-Blu-ray - Parte 1 (Di martedì 31 dicembre 2019) Nella nostra rubrica mensile Blu-ray-DVD le recensioni di: Mio fratello rincorre i dinosauri, A taxi driver, Brexit, Charlie Says, Sarah & Saleem - Là dove nulla è possibile, The Antithesis, Ancora un giorno, The Net - Intrappolata nella rete. Il dicembre in homevideo non è stato solo di grandi titoli, di cui ci siamo occupati per tutto il mese, ma anche di tanti DVD e Blu-ray forse di minor richiamo al botteghino o addirittura ancora inediti, ma comunque da scoprire. La prima parte della nostra rubrica mensile di recensioni si apre con un film italiano dal buon seguito, Mio fratello rincorre i dinosauri, seguito dall'avvincente A taxi driver su una storia vera degli anni Ottanta in Corea, e da Brexit, con Benedict Cumberbatch a interpretare un guru della campagna elettorale per il "leave". Si prosegue con Charlie Says e ... Leggi la notizia su movieplayer

Inmyplac3 : Io e mio fratello da piccoli tentando di giocare a wrestling - Noovyis : (Mio fratello rincorre i dinosauri, A taxi driver, Brexit, Charlie Says e i voti del mese DVD-Blu-ray - Parte 1) P… - gloriovsziam : @lavocedellapau Io sono bianchissima e mio fratello sembra seriamente un marocchino ?? e pure di faccia siamo molto diversi -