Milano, dodicenne ricoverato per occlusione intestinale muore dopo 2 giorni in ospedale (Di martedì 31 dicembre 2019) Il piccolo Francesco era entrato in ospedale sabato per un’occlusione intestinale ed è morto intorno alle 19 di lunedì per complicazioni seguite a un intervento chirurgico. Ad annunciare la commissione il presidente della Regione Lombardia Fontana e l’assessore al Welfare Gallera che hanno espresso «cordoglio e vicinanza alla famiglia». Leggi la notizia su corriere

