Marvel' s Avengers | nuovi set LEGO avrebbero svelato due eroi non ancora annunciati

Marvel's Avengers arriverà nel mese di maggio del 2020 su PC e console. Fino a questo momento sappiamo che il titolo di Crystal Dynamics e Square Enix includerà 6 personaggi al lancio, Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Ms. Marvel, and Hulk.Tuttavia, sembra che altri due noti eroi arriveranno nel gioco. Gli sviluppatori hanno già confermato che introdurranno altri personaggi ma, al momento, non sappiamo di chi si tratterà.Ora, da una fonte inaspettata, arrivano degli indizi: due nuovi set LEGO indicano il possibile arrivo di Pantera Nera e Occhio di Falco in Marvel's Avengers.

