Londra, danneggia quadro di Picasso: 20enne in custodia cautelare (Di martedì 31 dicembre 2019) Un ragazzo di 20 anni avrebbe provocato un taglio nel dipinto “Busto di donna“, un ritratto dell’amante di Picasso in mostra presso il Tate Modern Gallery di Londra. Al momento in custodia cautelare, il valore del dipinto supera i 20 milioni di sterline. Ragazzo strappa la tela di un quadro di Picasso Un ragazzo di 20 anni ha danneggiato volontariamente un quadro di Picasso dal valore superiore ai 20 milioni di sterline. Il quadro, in mostra alla Tate Modern Gallery di Londra, è il “Busto di donna”. Si tratta di un ritratto dell’amante di Picasso, ovvero Dora Maar. Dipinto nel maggio del 1944 a Parigi, nel corso degli ultimi mesi dell’occupazione nazista, si tratta di un quadro dal valore milionario. La vicenda, così come raccontato dalla Bbc, ha avuto luogo lo scorso 28 dicembre. In base a quanto dichiarato dalla Polizia metropolitana di Londra ... Leggi la notizia su notizie

